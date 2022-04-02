Индзаги: «У нас впереди 9 финалов»

Наставник миланского «Интера» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от чемпионской гонки Серии А. На данный момент «нерадзурри» отстают от лидирующего «Милана» в турнирной таблице на 6 очков, имея при этом матч в запасе.

«Мы разочарованы некоторыми результатами. Мы хотим побеждать. Впереди у нас 9 финалов, включая завтрашний матч против «Ювентуса», которая как раз будет самой сложной», – рассказал итальянский специалист на своей пресс-конференции.

Напомним, что в игре первого круга между миланским «Интером» и туринским «Ювентусом» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Матч второго тура пройдёт в воскресенье 3 апреля.