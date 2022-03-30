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Чемпионат Италии. Серия А

Пинамонти рассказал о влиянии Лукаку на его игру

30 Марта 2022 • 17:31 Комментировать
Фиорентина
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Эмполи
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03.04 13:30
Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти, выступающий на правах аренды за «Эмполи», рассказал о том, какое влияние на его игру оказал экс-форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку, который ныне играет за лондонский «Челси».
 
«Я много раз слышал, что в «Интере» я потерял год карьеры, но это не так. Я очень многому научился у тренера и одноклубников. Ромелу Лукаку – настоящий гигант, один из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Он всегда ведёт себя очень спокойно. У меня сохранились отличные воспоминания о нём», – цитирует футболиста Football Italia.
 
Отметим, что в этом сезоне Пинамонти забил 9 голов за «Эмполи» в чемпионате Италии, а также отметился двумя результативными передачами.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Эмполи Андреа Пинамонти
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ФИОРЕНТИНА ЭМПОЛИ
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