Пинамонти рассказал о влиянии Лукаку на его игру

Нападающий миланского «Интера» Андреа Пинамонти, выступающий на правах аренды за «Эмполи», рассказал о том, какое влияние на его игру оказал экс-форвард «нерадзурри» Ромелу Лукаку, который ныне играет за лондонский «Челси».

«Я много раз слышал, что в «Интере» я потерял год карьеры, но это не так. Я очень многому научился у тренера и одноклубников. Ромелу Лукаку – настоящий гигант, один из лучших людей, которых я когда-либо встречал. Он всегда ведёт себя очень спокойно. У меня сохранились отличные воспоминания о нём», – цитирует футболиста Football Italia.

Отметим, что в этом сезоне Пинамонти забил 9 голов за «Эмполи» в чемпионате Италии, а также отметился двумя результативными передачами.