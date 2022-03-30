Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»

Агент нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы продолжает поиски нового клуба для своего клиента. Напомним, что контракт аргентинца со «старой синьорой» истекает в конце нынешнего сезона.

Сообщается, что лидерами в гонке за Дибалу считаются «Атлетико» Мадрид и миланский «Интер». Но при этом, согласно Football Italia, агент Дибалы в ближайшее время проведёт встречу с представителями ряда английских клубов, в числе которых – «Тоттенхэм», «Арсенала» и «Манчестер Сити».

На данный момент Дибала провёл за «Ювентус» 21 матч в чемпионате Италии, где отличился 8 голами и 5 голевыми передачами. Также на счету аргентинца 3 гола в Лиге чемпионов и 2 мяча в Кубке Италии.