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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Агент Дибалы скоро встретится с представителями «Тоттенхэма», «Арсенала» и «Манчестер Сити»

30 Марта 2022 • 15:44 Комментировать
Бёрнли
...
Манчестер Сити
14.00 6.30 1.22
02.04 17:00
Агент нападающего туринского «Ювентуса» Пауло Дибалы продолжает поиски нового клуба для своего клиента. Напомним, что контракт аргентинца со «старой синьорой» истекает в конце нынешнего сезона.
 
Сообщается, что лидерами в гонке за Дибалу считаются «Атлетико» Мадрид и миланский «Интер». Но при этом, согласно Football Italia, агент Дибалы в ближайшее время проведёт встречу с представителями ряда английских клубов, в числе которых –  «Тоттенхэм», «Арсенала» и «Манчестер Сити».
 
На данный момент Дибала провёл за «Ювентус» 21 матч в чемпионате Италии, где отличился 8 голами и 5 голевыми передачами. Также на счету аргентинца 3 гола в Лиге чемпионов и 2 мяча в Кубке Италии.
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Манчестер Сити Арсенал Лондон Пауло Дибала
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