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Чемпионат Италии. Серия А

Барцальи поделился прогнозом на матч «Ювентуса» с «Интером»

29 Марта 2022 • 18:19 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45

Центральным матчем тридцать первого тура итальянской Серии А станет поединок между «Ювентусом» и «Интером», который пройдет в воскресенье, третьего апреля. Бывший защитник «Ювентуса» Андреа Барцальи поделился своим мнением насчет этой встречи.

- Это будет важный матч, но важен он будет больше для «Интера». На «Ювентус» нет давления, он очень плохо начал сезон, а сейчас на подъеме. Успех в матче с чемпионом может послужить мощным толчком, неудача ничего особо не изменит. А неудачный результат для «Интера» только подчеркнет кризис в клубе. А вообще, этот чемпионат мне очень нравится. В конце января я был уверен, что «Интер» выиграет, но и у него наступил кризис. Так что сейчас фаворит - «Милан», - считает Барцальи, слова которого цитирует Corriere dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Наполи Андреа Барцальи
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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