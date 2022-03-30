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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» не отказался от идеи возвращения Лукаку

30 Марта 2022 • 21:02 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45

Миланский «Интер» может пригласить Ромелу Лукаку нынешним летом.

Боссы «нерадзурри» могут воспользоваться неопределённой ситуацией в лондонском «Челси», чтобы вернуть в свои ряды Ромелу Лукаку. Как утверждает Calciomercato, такая возможность в настоящий момент изучается председателем правления «Интера» Джузеппе Мароттой. Вероятно, миланский клуб попробует арендовать Лукаку на следующий сезон.

Бельгийский нападающий недоволен своим положением в «Челси»: он играет не так часто, как ему хотелось бы, и не может показать свои сильные стороны под руководством Томаса Тухеля.

Напомним, что летом прошлого года Ромелу Лукаку перебрался из «Интера» в «Челси» за 113 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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