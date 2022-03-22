Генеральный директор «Ювентуса» прокомментировал непродление контракта с Дибалой

Маурицио Арривабене рассказал, почему «Ювентус» не стал предлагать Дибале требуемые условия.

По словам генерального директора клуба, ключевую роль сыграло дорогостоящее приобретение Душана Влаховича, из-за которого «Ювентус» не смог позволить себе продление соглашения Дибалы на требуемых игроком условиях.

«Мы сделали выбор в январе. Пауло перестал быть ключевой фигурой в проекте после приобретения Влаховича. Никто не ставит под сомнения способности Пауло, но есть и другие параметры. Решение принято», – цитирует TuttoMercatoWeb Арривабене.

Напомним, что контракт Пауло Дибалы с «Ювентусом» истекает через три месяца.