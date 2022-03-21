Каннаваро назвал Аллегри «обманщиком»

Бывший защитник «Ювентуса» Фабио Каннаваро, в 2006 году выигравший «Золотой мяч», назвал «обманщиком» наставника «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. Поводом для такой характеристики стали постоянные жалобы Аллегри на то, что «Ювентус», дескать, не является претендентом на чемпионский титул. Каннаваро симпатизирует в этой гонке «Наполи», однако не согласен с тем, что «Ювентус» надо списать со счетов.

- Макс - обманщик. Потому что когда он говорит, что не верит в борьбу за титул, он обманывает. Он еще и повторяет это, и чем больше повторяет, тем больше крепнет уверенность в том, что «Ювентус» как раз таки может сделать это, - считает Каннаваро, слова которого цитирует Il Mattino.