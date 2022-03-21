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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Милан» поспорят за полузащитника «Наполи»

21 Марта 2022 • 21:06 Комментировать
Аталанта
...
Наполи
2.40 3.40 2.95
03.04 20:30

Атакующий полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас заинтересовал сразу два миланских топ-клуба.

22-летний македонец привлёк внимание «Интера» на фоне слухов об интересе к Николо Барелле со стороны мадридского «Реала». Элмас мог перейти в стан «нерадзурри» ещё несколько лет назад, но отправился в «Наполи».

«Милан» ищет новые варианты в полузащиту в связи с уходом Франка Кесси. По информации Marca, клуб готов предложить «Наполи» чистый обмен Элмаса на Ребича без доплат с чьей-либо стороны, однако такой вариант не устраивает владельца неаполитанского клуба.

Эльиф Элмас отметился 6 голами и 6 голевыми передачами в 39 поединках за «Наполи» в текущей кампании.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Наполи Эльиф Элмас
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АТАЛАНТА НАПОЛИ
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