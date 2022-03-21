«Интер» и «Милан» поспорят за полузащитника «Наполи»

Атакующий полузащитник «Наполи» Эльиф Элмас заинтересовал сразу два миланских топ-клуба.

22-летний македонец привлёк внимание «Интера» на фоне слухов об интересе к Николо Барелле со стороны мадридского «Реала». Элмас мог перейти в стан «нерадзурри» ещё несколько лет назад, но отправился в «Наполи».

«Милан» ищет новые варианты в полузащиту в связи с уходом Франка Кесси. По информации Marca, клуб готов предложить «Наполи» чистый обмен Элмаса на Ребича без доплат с чьей-либо стороны, однако такой вариант не устраивает владельца неаполитанского клуба.

Эльиф Элмас отметился 6 голами и 6 голевыми передачами в 39 поединках за «Наполи» в текущей кампании.