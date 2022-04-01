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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» предложит «Торино» своего игрока в обмен на Бремера

01 Апреля 2022 • 21:00 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.80 3.30 2.55
03.04 21:45

Миланский «Интер» и «Торино» могут провернуть обмен игрока в летнее трансферное окно.

«Нерадзурри» уже давно ведут работу по приобретению центрального защитника «Торино» Бремера. По сведениям Tuttosport, «Интер» раздумывает над возможным обменом: в Турин отправится 24-летний левый защитник Федерико Димарко, а в обратном направлении проследует Бремер.

Димарко не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, поэтому клуб готов отпустить игрока ради приобретения 25-летнего бразильца, на которого также претендовали «Наполи», «Ювентус», «Бавария» и представители АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Торино Федерико Димарко Глейсон Бремер
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02.04  19:00 Лацио ... Сассуоло 1.70 3.95 5.00
02.04  21:45 Салернитана ... Торино 4.10 3.60 1.92
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