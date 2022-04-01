«Интер» предложит «Торино» своего игрока в обмен на Бремера

Миланский «Интер» и «Торино» могут провернуть обмен игрока в летнее трансферное окно.

«Нерадзурри» уже давно ведут работу по приобретению центрального защитника «Торино» Бремера. По сведениям Tuttosport, «Интер» раздумывает над возможным обменом: в Турин отправится 24-летний левый защитник Федерико Димарко, а в обратном направлении проследует Бремер.

Димарко не входит в планы главного тренера «Интера» Симоне Индзаги, поэтому клуб готов отпустить игрока ради приобретения 25-летнего бразильца, на которого также претендовали «Наполи», «Ювентус», «Бавария» и представители АПЛ.