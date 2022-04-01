«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса

Спортивный директор лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи всерьёз надеется, что если миланский «Интер» сумеет заполучить на правах свободного агента Пауло Дибалу, «нерадзурри» согласятся отпустить своего нападающего Лаутаро Мартинеса в стан «шпор».

Как сообщает Calciomercato, в случае трансфера Дибалы миланский «Интер» может действительно рассмотреть возможность расстаться с Мартинесом, так как в клубе в таком случае будет сразу 3 нападающих.

Напомним, что по сообщениям итальянской прессы, «Тоттенхэм» тоже претендует на Дибалу, но шансы лондонцев заполучить игрока пока не так велики. Ранее ходили слухи, что агент аргентинца не раз встречался с руководством «Интера» для обсуждения перехода.