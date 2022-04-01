Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса

01 Апреля 2022 • 19:29 Комментировать
Тоттенхэм
...
Ньюкасл
1.50 4.30 6.70
03.04 18:30
Спортивный директор лондонского «Тоттенхэма» Фабио Паратичи всерьёз надеется, что если миланский «Интер» сумеет заполучить на правах свободного агента Пауло Дибалу, «нерадзурри» согласятся отпустить своего нападающего Лаутаро Мартинеса в стан «шпор».
 
Как сообщает Calciomercato, в случае трансфера Дибалы миланский «Интер» может действительно рассмотреть возможность расстаться с Мартинесом, так как в клубе в таком случае будет сразу 3 нападающих.
 
Напомним, что по сообщениям итальянской прессы, «Тоттенхэм» тоже претендует на Дибалу, но шансы лондонцев заполучить игрока пока не так велики. Ранее ходили слухи, что агент аргентинца не раз встречался с руководством «Интера» для обсуждения перехода.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Тоттенхэм Пауло Дибала Лаутаро Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ НЬЮКАСЛ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
02.04  14:30 Ливерпуль ... Уотфорд 1.16 8.40 17.00
02.04  17:00 Челси ... Брентфорд 1.33 5.20 10.00
02.04  17:00 Вулверхэмптон ... Астон Вилла 2.50 3.25 3.00
02.04  17:00 Брайтон ... Норвич 1.61 4.10 5.60
02.04  17:00 Лидс ... Саутгемптон 2.55 3.70 2.65
02.04  17:00 Бёрнли ... Манчестер Сити 12.00 6.80 1.24
02.04  19:30 Манчестер Юнайтед ... Лестер 1.51 4.80 6.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Апреля
20:00 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Арсенала» хочет остаться в клубе, несмотря на интерес «Реала» и «Барселоны»
19:47 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг, которым интересуется «Манчестер Юнайтед», намекнуло на уход из «Аякса»
19:38 · Англия. Премьер-лига
Игрок «МЮ», выступающий в аренде в Бразилии, заинтересовал европейские клубы
19:29 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» надеется, что трансфер Дибалы в «Интер» поможет им заполучить Лаутаро Мартинеса
19:00 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не беспокоится о чемпионской гонке с «Ливерпулем»
18:59 · Англия. Премьер-лига
Конте рассказал о шансах «Тоттенхэма» попасть в Лигу чемпионов
18:48 · Англия. Премьер-лига
Тухель о будущем Лукаку: «Сейчас мы не можем продавать игроков»
17:56 · Англия. Премьер-лига
Тухель: «Встречи агента Рюдигера с руководством «Барселоны» волнуют нас»
17:03 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Лион» ведут переговоры с Ляказеттом
17:00 · Англия. Премьер-лига
Диаш не поможет «Манчестер Сити» в ближайших матчах
16:55 · Англия. Премьер-лига
Аспиликуэта продлил контракт с «Челси»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Тухель о Кристенсене в «Барселоне»: «Я слышал об этом, но не могу ничего подтвердить»
16:36 · Англия. Премьер-лига
Рангник о Погба: «Не имеет смысла объяснять то, что он сказал в интервью»
16:15 · Англия. Премьер-лига
Салах готов на всё ради перехода в «Барселону»
15:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп о матче Египет – Сенегал: «Я счастлив за Мане, но в то же время сочувствую Салаху»
Все новости
Рекомендуем