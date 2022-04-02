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Чемпионат Италии. Серия А

Саморано: «Интер» выиграет у «Ювентуса» и возьмёт скудетто»

02 Апреля 2022 • 22:01 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.85 3.30 2.50
Через 22 ч. 50 мин.

Чилийский экс-нападающий Иван Саморано поделился своим видением предстоящего матча в рамках тридцать первого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Ювентус» и «Интер». Эта встреча станет для «Интера» во многом определяющей - в случае поражения команда может серьезно усугубить свое положение в борьбе за чемпионский титул. Саморано уверен, что «Интер» выступит достойным образом и даже сможет стать чемпионом - как и в прошлом году.

- «Интер» победит, а потом возьмет скудетто. А матч будет очень интересным, нет ничего более наэлектризированного, чем игры в Турине. У «Ювентуса» есть Влахович, он вскоре станет настоящим королем, но и у «Интера» есть Лаутаро, важность которого измеряется не только забитыми голами, - считает Саморано, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Иван Саморано
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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03.04  16:00 Удинезе ... Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
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