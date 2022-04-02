Саморано: «Интер» выиграет у «Ювентуса» и возьмёт скудетто»

Чилийский экс-нападающий Иван Саморано поделился своим видением предстоящего матча в рамках тридцать первого тура итальянской Серии А, в котором сойдутся «Ювентус» и «Интер». Эта встреча станет для «Интера» во многом определяющей - в случае поражения команда может серьезно усугубить свое положение в борьбе за чемпионский титул. Саморано уверен, что «Интер» выступит достойным образом и даже сможет стать чемпионом - как и в прошлом году.

- «Интер» победит, а потом возьмет скудетто. А матч будет очень интересным, нет ничего более наэлектризированного, чем игры в Турине. У «Ювентуса» есть Влахович, он вскоре станет настоящим королем, но и у «Интера» есть Лаутаро, важность которого измеряется не только забитыми голами, - считает Саморано, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.