Перин останется в «Ювентусе»

Голкипер туринского «Ювентуса» 29-летний Маттиа Перин продлит свое соглашение с клубом, он останется в нем до 2024 года, сообщает Calciomercato. Подписи под новым соглашением для резервного вратаря «Ювентуса» будет поставлена в ближайшие дни. Перин выступает в туринском клубе с 2018 года, хотя прошлый сезон он провел в аренде в своем родном клубе «Дженоа».

Вернувшись, он сыграл в текущем сезоне в трех матчах Серии А за «Ювентус», заменяя по мере необходимости основного голкипера команды - поляка Войцеха Щенсны. В его активе также есть два матча в составе итальянской сборной, оба раза это были товарищеские встречи.