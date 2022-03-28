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Чемпионат Италии. Серия А

Перин останется в «Ювентусе»

28 Марта 2022 • 22:59 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Голкипер туринского «Ювентуса» 29-летний Маттиа Перин продлит свое соглашение с клубом, он останется в нем до 2024 года, сообщает Calciomercato. Подписи под новым соглашением для резервного вратаря «Ювентуса» будет поставлена в ближайшие дни. Перин выступает в туринском клубе с 2018 года, хотя прошлый сезон он провел в аренде в своем родном клубе «Дженоа».

Вернувшись, он сыграл в текущем сезоне в трех матчах Серии А за «Ювентус», заменяя по мере необходимости основного голкипера команды - поляка Войцеха Щенсны. В его активе также есть два матча в составе итальянской сборной, оба раза это были товарищеские встречи.

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Ювентус Маттиа Перин
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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