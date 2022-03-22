Матуиди озабочен: «Заменить Дибалу будет непросто»

Бывший футболист туринского «Ювентуса» с большим удивлением узнал о грядущем уходе Пауло Дибалы, который провел в клубе долгих семь лет. По его мнению, заменить такого нападающего команде будет непросто. На днях аргентинец объявил о том, что не хочет продлевать свой контракт с туринским клубом. Причины такого решения не сообщаются.

- Видимо, клуб хочет обновить состав. Но заменить Дибалу будет непросто. При всем уважении к Аллегри, который является оптимальным тренером для начала нового цикла, это сделать будет непросто, - заявил Матуиди, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.