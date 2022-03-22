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Чемпионат Италии. Серия А

Матуиди озабочен: «Заменить Дибалу будет непросто»

22 Марта 2022 • 22:06 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45

Бывший футболист туринского «Ювентуса» с большим удивлением узнал о грядущем уходе Пауло Дибалы, который провел в клубе долгих семь лет. По его мнению, заменить такого нападающего команде будет непросто. На днях аргентинец объявил о том, что не хочет продлевать свой контракт с туринским клубом. Причины такого решения не сообщаются.

- Видимо, клуб хочет обновить состав. Но заменить Дибалу будет непросто. При всем уважении к Аллегри, который является оптимальным тренером для начала нового цикла, это сделать будет непросто, - заявил Матуиди, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала Блез Матуиди
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