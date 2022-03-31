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Чемпионат Италии. Серия А

Рюдигер хочет зарабатывать 10 млн в год в «Ювентусе»

31 Марта 2022 • 00:23 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер ведёт переговоры с туринским «Ювентусом».

Соглашение 29-летнего немца с лондонским клубом истекает через три месяца. Подписать его в качестве свободного агента желают «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Ювентус».

По данным Calciomercato, итальянский клуб готов платить Рюдигеру 6 млн евро в год плюс бонусы, в то время как игрок требует зарплату в 10 млн евро за год. Стороны далеки от согласия, но туринцы продолжают попытки убедить защитника сборной Германии.

Как стало известно ранее, Рюдигер запросит около 30 млн евро в качестве подписного бонуса у клуба, который решит подписать с ним контракт.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Антонио Рюдигер
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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