Рюдигер хочет зарабатывать 10 млн в год в «Ювентусе»

Центральный защитник «Челси» Антонио Рюдигер ведёт переговоры с туринским «Ювентусом».

Соглашение 29-летнего немца с лондонским клубом истекает через три месяца. Подписать его в качестве свободного агента желают «ПСЖ», мадридский «Реал» и «Ювентус».

По данным Calciomercato, итальянский клуб готов платить Рюдигеру 6 млн евро в год плюс бонусы, в то время как игрок требует зарплату в 10 млн евро за год. Стороны далеки от согласия, но туринцы продолжают попытки убедить защитника сборной Германии.

Как стало известно ранее, Рюдигер запросит около 30 млн евро в качестве подписного бонуса у клуба, который решит подписать с ним контракт.