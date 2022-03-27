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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович заявил, что награда «Золотой мяч» политизирована

27 Марта 2022 • 15:18 Комментировать (2)
Ювентус
...
Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович выразил мысль о политизированности «Золотого мяча».

В интервью изданию Bild Ибрагимович заявил, что в качестве победителя «Золотого мяча» нужен мистер совершенство. По словам 40-летнего шведа, если игрок говорит, что хочет, то не получит эту награду. Но Ибрагимовича это не волнует, так как не делает отсутствие «Золотого мяча» хуже или лучше.

Напомним, в ноябре 2021 года «Золотой мяч» достался аргентинскому форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

40-летний Ибрагимович в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Милан» в чемпионате Италии, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.    


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Евро-Футбол.Ру,
Милан Лионель Месси Златан Ибрагимович Золотой Мяч
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