Ибрагимович заявил, что награда «Золотой мяч» политизирована

Форвард «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович выразил мысль о политизированности «Золотого мяча».

В интервью изданию Bild Ибрагимович заявил, что в качестве победителя «Золотого мяча» нужен мистер совершенство. По словам 40-летнего шведа, если игрок говорит, что хочет, то не получит эту награду. Но Ибрагимовича это не волнует, так как не делает отсутствие «Золотого мяча» хуже или лучше.

Напомним, в ноябре 2021 года «Золотой мяч» достался аргентинскому форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.

40-летний Ибрагимович в текущем сезоне сыграл 18 матчей за «Милан» в чемпионате Италии, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.