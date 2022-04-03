Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли поведал, за кого будет болеть в матче «Ювентуса» с «Интером»

03 Апреля 2022 • 17:25 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.95 3.15 2.70
Через 3 ч. 50 мин.

Центральным матчем тридцать первого тура Серии А станет игра «Ювентуса» с «Интером», «старая синьора» примет гостей из Милана дома, и, по турнирным раскладам, наиболее выгодным вариантом для лидирующего в чемпионате «Милана» является победа «Ювентуса», который, к тому же, является менее принципиальным соперником, нежели «Ювентус». Наставник «Милана» Стефано Пиоли намекнул, что будет болеть за «Ювентус», который возглавляет бывший тренер «Милана» - Массимо Аллегри.

- Буду болеть за Аллегри? Смотреть матч точно буду, но постараюсь дистанцироваться, потому что у нас есть своя игра. И нам, прежде всего, надо разобраться с ней, а не считать очки соперников, - заявил Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Стефано Пиоли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 1:0 Эмполи 1.59 4.50 5.40
Идет 84 минута Аталанта 1:3 Наполи 2.46 3.40 2.95
Идет 83 минута Удинезе 5:1 Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Апреля
17:25 · Италия. Серия А
Пиоли поведал, за кого будет болеть в матче «Ювентуса» с «Интером»
15:44 · Италия. Серия А
«Аталанта» Миранчука и Малиновского объявила состав на матч с «Наполи»
15:40 · Италия. Серия А
«Фиорентина» без помощи Кокорина переиграла «Эмполи»
15:30 · Италия. Серия А
«Аталанта» — «Наполи»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:3
14:25 · Италия. Серия А
Пиоли высказался о лидерстве «Милана» в Серии А
13:10 · Италия. Серия А
Кокорин остался в запасе на матч «Фиорентины» с «Эмполи»
12:03 · Италия. Серия А
Аллегри: Мне не нужно дополнительно настраивать игроков на матч с «Интером» 2
10:43 · Италия. Серия А
Сарри признался, что ему стыдно за матч с «Ромой»
08:14 · Италия. Серия А
«Ты обделался передо мной»: Моуринью грубо ответил журналисту на вопрос о тактике
02 Апреля
23:47 · Италия. Серия А
10 матчей без побед: «Салернитана» уступила «Торино» 1
22:43 · Италия. Серия А
Сарри: «Я рад, что мы сыграли с таким отношением к делу» 1
22:01 · Италия. Серия А
Саморано: «Интер» выиграет у «Ювентуса» и возьмёт скудетто» 1
20:58 · Италия. Серия А
«Лацио» ворвался в зону Лиги Европы, победив «Сассуоло» 1
18:47 · Италия. Серия А
Сапата вернулся в строй после долгого отсутствия 1
18:19 · Россия. Премьер-лига
«Наполи» готов заплатить за Кварацхелию 10 млн евро 1
Все новости
Рекомендуем