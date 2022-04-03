Пиоли поведал, за кого будет болеть в матче «Ювентуса» с «Интером»

Центральным матчем тридцать первого тура Серии А станет игра «Ювентуса» с «Интером», «старая синьора» примет гостей из Милана дома, и, по турнирным раскладам, наиболее выгодным вариантом для лидирующего в чемпионате «Милана» является победа «Ювентуса», который, к тому же, является менее принципиальным соперником, нежели «Ювентус». Наставник «Милана» Стефано Пиоли намекнул, что будет болеть за «Ювентус», который возглавляет бывший тренер «Милана» - Массимо Аллегри.

- Буду болеть за Аллегри? Смотреть матч точно буду, но постараюсь дистанцироваться, потому что у нас есть своя игра. И нам, прежде всего, надо разобраться с ней, а не считать очки соперников, - заявил Пиоли, слова которого цитирует ITASportPress.