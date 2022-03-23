«Ювентусу» интересен Марсьяль

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может продолжить карьеру в Италии.

Французский футболист с январе выступает в аренде за испанскую «Севилью». Контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2024 года, но английский клуб может расстаться с игроком уже этим летом.

Как утверждает La Stampa, 26-летний нападающий находится в сфере интересов «Ювентуса». Туринский клуб ищет новых игроков в атаку после известий об уходе Пауло Дибалы, а Марсьяль считается наименее затратным вариантом из всех имеющихся. Сообщается, что «Ювентус» хотел бы арендовать француза с правом последующего выкупа.

Антони Марсьяль провёл 8 матчей за «Севилью», став автором 1 гола и 1 результативной передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 28 млн евро.