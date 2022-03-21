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Чемпионат Италии. Серия А

Дибала покинет «Ювентус» свободным агентом

21 Марта 2022 • 19:30 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.80 3.30 2.55
03.04 20:30

По достоверной информации, переговоры Пауло Дибалы и «Ювентуса» о продлении контракта завершились неудачей.

Соглашение аргентинца с туринским клубом действительно до июня нынешнего года. Осенью стороны достигли устной договорённости, по которой зарплата Дибалы составила бы 8 млн евро в год чистыми и ещё 2 млн – бонусами. Однако «Ювентус» решил изменить предлагаемые условия, что разочаровало 28-летнего нападающего.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на прошедшей недавно встрече представители «Ювентуса» озвучили новые детали, которые Дибала и его агент сочли неприемлемыми. Как сообщается, теперь игрок готов сосредоточиться на переговорах с другими клубами.

Интерес к Дибале проявляли миланский «Интер», «Барселона» и ряд представителей английской Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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