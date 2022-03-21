Дибала покинет «Ювентус» свободным агентом

По достоверной информации, переговоры Пауло Дибалы и «Ювентуса» о продлении контракта завершились неудачей.

Соглашение аргентинца с туринским клубом действительно до июня нынешнего года. Осенью стороны достигли устной договорённости, по которой зарплата Дибалы составила бы 8 млн евро в год чистыми и ещё 2 млн – бонусами. Однако «Ювентус» решил изменить предлагаемые условия, что разочаровало 28-летнего нападающего.

Согласно сведениям инсайдера Фабрицио Романо, на прошедшей недавно встрече представители «Ювентуса» озвучили новые детали, которые Дибала и его агент сочли неприемлемыми. Как сообщается, теперь игрок готов сосредоточиться на переговорах с другими клубами.

Интерес к Дибале проявляли миланский «Интер», «Барселона» и ряд представителей английской Премьер-лиги.