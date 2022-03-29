Капелло назвал критиков Аллегри «глухими людьми, которые копируют стиль Гвардиолы»

Экс-наставник «Ювентуса» Фабио Капелло похвалил нынешнего тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, отметив, что итальянец больше всех в Серии А подходит для завоевания Скудетто.

«Аллегри – очень умный человек, который позволяет своей команде играть настолько, насколько она может. Я никогда не понимал критики за победы со счётом 1:0. Критикуя Аллегри за такое, люди проявляют большое неуважение. Он больше всех в Италии подходит для завоевания Скудетто. Но доказывать что-либо его критикам бесполезно, ведь это глухие люди, которые копируют стиль Гвардиолы», – заявил Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.