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Чемпионат Италии. Серия А

Капелло назвал критиков Аллегри «глухими людьми, которые копируют стиль Гвардиолы»

29 Марта 2022 • 15:08 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
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03.04 21:45
Экс-наставник «Ювентуса» Фабио Капелло похвалил нынешнего тренера «старой синьоры» Массимилиано Аллегри, отметив, что итальянец больше всех в Серии А подходит для завоевания Скудетто.
 
«Аллегри – очень умный человек, который позволяет своей команде играть настолько, насколько она может. Я никогда не понимал критики за победы со счётом 1:0. Критикуя Аллегри за такое, люди проявляют большое неуважение. Он больше всех в Италии подходит для завоевания Скудетто. Но доказывать что-либо его критикам бесполезно, ведь это глухие люди, которые копируют стиль Гвардиолы», – заявил Капелло в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Евро-Футбол.Ру,
Фабио Капелло Ювентус Массимилиано Аллегри
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