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Чемпионат Италии. Серия А

У Кьеллини три варианта своего будущего

28 Марта 2022 • 12:39 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Контракт Джорджо Кьеллини с «Ювентусом» подходит к концу, но футболист думал продлить его еще на сезон. Однако вылет итальянской сборной из квалификации к ЧМ-2022 нарушил все его планы - теперь Кьеллини собрался закончить карьеру в сборной, да и на клубном уровне тоже не все ясно.

У него есть три варианта развития событий, над которыми он размышляет. Кьеллини может оказаться в американской лиге МЛС (не путать с местами лишения свободы - за Джорджо криминала не числится, наоборот, сам когда-то пострадал от резкости Суареса), а может и повесить бутсы на гвоздь.

В таком случае он мог бы занять управленческое место в структуре «Ювентуса» - руководство клуба уже присматривает ему возможное место.

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Ювентус Джорджо Кьеллини
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