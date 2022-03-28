У Кьеллини три варианта своего будущего

Контракт Джорджо Кьеллини с «Ювентусом» подходит к концу, но футболист думал продлить его еще на сезон. Однако вылет итальянской сборной из квалификации к ЧМ-2022 нарушил все его планы - теперь Кьеллини собрался закончить карьеру в сборной, да и на клубном уровне тоже не все ясно.

У него есть три варианта развития событий, над которыми он размышляет. Кьеллини может оказаться в американской лиге МЛС (не путать с местами лишения свободы - за Джорджо криминала не числится, наоборот, сам когда-то пострадал от резкости Суареса), а может и повесить бутсы на гвоздь.

В таком случае он мог бы занять управленческое место в структуре «Ювентуса» - руководство клуба уже присматривает ему возможное место.