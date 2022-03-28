Мората хочет остаться в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» Альваро Мората прокомментировал слухи о своём будущем. Испанец заявил, что сам он хотел бы остаться в стане «старой синьоры», но при этом его слово ничего не решает.

«Я хочу остаться, но моё будущее не зависит от меня. Если в следующем сезоне у меня не получится играть за «Ювентус», то я всё ещё останусь фанатом «бьянконери» номер один», – цитирует футболиста Football Italia.

Напомним, что Мората присоединился к «Ювентусу» в 2020-м году на правах двухлетней аренды из мадридского «Атлетико». При этом «бьянконери» сохраняют за собой право выкупа, которое составляет 35 миллионов евро.