Аллегри: «Наконец-то люди поймут, что «Ювентус» не претендует на скудетто»

Наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал итоги матча против «Интера».

Встреча Серии А, прошедшая в Турине, завершилась минимальной победой миланцев.

«Наконец-то люди признают, что «Ювентус» окончательно выбыл из гонки за чемпионство! Теперь нам просто нужно набрать как можно больше очков, чтобы финишировать четвёртыми, а затем подготовиться к сильному старту в следующем сезоне.

Достаточно взглянуть на список матчей, чтобы понять, что «Интер» – фаворит в борьбе за скудетто. Они добились важной победы, у них есть игра в запасе, они набрались уверенности. Да, после сегодняшнего матча именно они являются фаворитами», – сказал Аллегри на послематчевой пресс-конференции.

«Ювентус» набрал 59 очков, проведя 31 матч. «Интер» имеет в своём активе 63 балла после 30 поединков. У лидирующего «Милана» 66 набранных очков.