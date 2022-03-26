Джаккерини: «Интер» в плохой форме, но он главный претендент на скудетто

Бывший полузащитник «Ювентуса» Эмануэле Джаккерини рассказал журналистам, кто по его мнению лидирует в гонке за скудеттто.

«Скудетто? Многое будет зависеть от итальянского дерби: «Интер» вылетит из игры, если проиграет «Ювентусу» или сыграет вничью. Если они выиграют, то вместо этого станут фаворитами на титул», - сказал Джаккерини.

Также бывший футболист высказался о ситуации с Дибалой.

«Выбор «Ювентуса» был очень четким. Думаю, что непродление контракта с Дибалой связано с тем, что «Юве» будет строить команду вокруг Влаховича», - сказал Джаккерини.