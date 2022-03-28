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Чемпионат Италии. Серия А

Бенатия считает, что Дибала покинет Серию А в конце сезона

28 Марта 2022 • 19:30 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
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03.04 21:45
Бывший защитник туринского «Ювентуса» Мехди Бенатия прокомментировал слухи вокруг будущего его экс-партнёра Пауло Дибалы, чей контракт со «старой синьорой» истекает по окончанию сезона. Марокканец выразил мнение, что нападающий не станет переходить в «Интер» и переедет в другой чемпионат.
 
«В Италии я вижу Дибалу только в «Ювентусе», ни в каком другом клубе. У него есть отличная возможность заиграть в Испании, Франции или Германии. У меня нет сомнений, что он может заиграть в любой команде. Я надеюсь, Дибала примет правильное решение, он настоящий друг и я его очень сильно люблю», – сказал Бенатия в интервью Tutto Juve.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Мехди Бенатиа Пауло Дибала
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