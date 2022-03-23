«Интер» официально объявил о продлении контракта с Брозовичем

Полузащитник Марсело Брозович подписал новое соглашение с миланским «Интером».

Обновлённый контракт 29-летнего хорвата с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года, о чём клуб сообщил на своём официальном сайте.

По данным журналиста Николо Скира, зарплата Брозовича составит 6,5 млн евро в год с возможными бонусными надбавками в размере 1 млн евро. Стороны согласовали условия ещё в прошлом месяце.

Марсело Брозович защищает цвета «Интера» с 2016 года. На его счету 279 матчей и 26 забитых голов за миланцев во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается ресурсом Transfermarkt в 40 млн евро.