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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» официально объявил о продлении контракта с Брозовичем

23 Марта 2022 • 19:32 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
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03.04 21:45

Полузащитник Марсело Брозович подписал новое соглашение с миланским «Интером».

Обновлённый контракт 29-летнего хорвата с «нерадзурри» рассчитан до лета 2026 года, о чём клуб сообщил на своём официальном сайте.

По данным журналиста Николо Скира, зарплата Брозовича составит 6,5 млн евро в год с возможными бонусными надбавками в размере 1 млн евро. Стороны согласовали условия ещё в прошлом месяце.

Марсело Брозович защищает цвета «Интера» с 2016 года. На его счету 279 матчей и 26 забитых голов за миланцев во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается ресурсом Transfermarkt в 40 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Марсело Брозович
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