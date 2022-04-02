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Чемпионат Италии. Серия А

Матерацци поделился своим прогнозом на матч между «Интером» и «Ювентусом»

02 Апреля 2022 • 00:50 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.85 3.30 2.50
03.04 21:45

Бывший защитник миланского «Интера» Марко Матерацци поделился своим мнением о центральном матче 31-го тура итальянского чемпионата Серии А, в котором сойдутся «Интер» и «Ювентус». Его бывший клуб, «Интер», переживает определенный спад, и Матерацци опасется, что он может сказаться на перспективах борьбы за чемпионское звание.

- Скудетто? Следующие два матча будут сложными, однако потом календарь может оказаться даже лучше, чем у соперников. Я надеюсь, что «Интер» вернет былую уверенность в игре, а также мотивацию. Место в четверке - это, конечно же, минимум. Сейчас хотелось бы большего, - заявил Матерацци, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport. 

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Интер Милан Ювентус Марко Матерацци
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