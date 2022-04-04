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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Судья решил исход матча»

04 Апреля 2022 • 01:10 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

Адриен Рабио не согласен с решением арбитра, но доволен выступлением «Ювентуса» в проигранном матче с «Интером» (0:1).

«Я доволен своим выступлением и игрой команды. Мы отлично сыграли, но, к сожалению, так и не забили.

Как и в Лиге чемпионов [в 1/8 финала против «Вильярреала»], мы были лучше соперника, но проиграли.

Сегодня мы попали в каркас ворот, кроме того, полагаю, мы должны были пробить пенальти. Этим вечером судья решил исход матча. Думаю, фол на Закарии был совершён внутри штрафной площади. Это был ключевой эпизод, решивший судьбу противостояния», – заявил французский полузащитник в интервью DAZN.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Адриен Рабио
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окончен Сампдория 0:1 Рома 4.60 3.80 1.75
окончен Ювентус 0:1 Интер Милан 2.95 3.15 2.70
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
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