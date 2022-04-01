«Ювентус» не прочь пригласить Доннарумму, но туринцев отпугивают запросы кипера

Как мы уже сообщали, Джанлуиджи Доннарумма пресытился французским футболом и подумывает о возвращении в Серию А. Его прежний клуб, «Милан», однако, не спешит приглашать одного из главных героев прошлого чемпионата Европы. «Интер» приобрел Андре Онану из «Аякса», и также вряд ли станет активно приглашать Доннарумму.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, заинтересованность в сделке демонстрирует туринский «Ювентус», но боссов «старой синьоры» отпугивают гонорары Доннаруммы - 7 миллионов евро чистыми ежегодно... Будет ли найдено решение, покажет ближайшее будущее, но уже ясно одно - в «ПСЖ» грядет очередная волна больших перемен.