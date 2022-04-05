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Чемпионат Италии. Серия А

Игроки «Интера» и «Ювентуса» устроили перепалку под трибунами после матча

05 Апреля 2022 • 14:27 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

Игроки «Интера» и «Ювентуса» устроили словесную перепалку в подтрибунных помещениях после матча в минувшем туре Серии А.

Об этом сообщает Corriere dello Sport, уточняя, что напряжение между раздевалками после матча было высоким.

Игроки «Интера» были в хорошем настроении после того, как одержали свою первую победу на стадионе «Альянц» почти за десять лет и вернулись в погоню за скудетто, в то время как «бьянконери» были расстроены тем, что не смогли превратить массу моментов в положительный результат.

Сообщается, что игроки устроили громкую ругань, но стюарды разняли их до того, как ситуация стала еще более напряженной. Сегодня будет опубликовано заявление, в котором будет разъяснено, будут ли применены какие-либо дисциплинарные последствия за этот инцидент.

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Интер Милан Ювентус
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