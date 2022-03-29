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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри хочет видеть Паредеса в «Ювентусе»

29 Марта 2022 • 23:37 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

Аргентинец рассматривается туринским клубом как потенциальная замена Адриену Рабио и Артуру Мело, которые с высокой вероятностью будут отпущены летом. Как передаёт Tuttosport, главный тренер «Старой синьоры» Массимилиано Аллегри является большим поклонником таланта 27-летнего хавбека.

Уходу Паредеса из «Пари Сен-Жермен» может поспособствовать истекающий в следующем году контракт. Переговоры о продлении в настоящий момент не ведутся.

В текущем сезоне футболист сборной Аргентины принял участие в 21 матче за парижан, отметившись 1 взятием ворот и 2 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Массимилиано Аллегри Леандро Паредес
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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