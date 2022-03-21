«Интер» нацелился на Кавани

Новым клубом Эдинсона Кавани, представляющего «Манчестер Юнайтед», может стать миланский «Интер».

Уругваец станет свободным агентом по окончании сезона, поскольку его контракт с «красными дьяволами» истекает через три месяца. Пригласить 35-летнего форварда к себе готов миланский «Интер», о чём сообщает Gazzetta dello Sport.

Кавани рассматривается «нерадзурри» как потенциальная замена Алексису Санчесу: миланский клуб хотел бы продать чилийца из-за его высокой зарплаты и истекающего через год контракта.

Эдинсон Кавани ранее выступал в Италии за «Палермо» и «Наполи». На счету уругвайского нападающего 112 голов в 213 поединках Серии А.