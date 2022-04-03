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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» определился с ценой Лаутаро Мартинеса

03 Апреля 2022 • 19:45 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.95 3.15 2.70
Через 1 ч. 32 мин.

Как утверждает источник, миланский «Интер» установил ценник на форварда Лаутаро Мартинеса.

В прессе сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма», а также мадридского «Атлетико». «Интер» запросит за 24-летнего нападающего не менее 80 млн евро, передаёт Calciomercato.

Известно, что Мартинес доволен жизнью в Милане и не горит желанием менять клуб. Его контракт с «нерадзурри» действует до лета 2026 года.

Лаутаро оценивается ресурсом Transfermarkt в 70 млн евро. В текущем сезоне он поразил ворота соперников 16 раз в 39 поединках за «Интер».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Лаутаро Мартинес
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03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
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