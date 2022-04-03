«Интер» определился с ценой Лаутаро Мартинеса

Как утверждает источник, миланский «Интер» установил ценник на форварда Лаутаро Мартинеса.

В прессе сообщалось об интересе к аргентинцу со стороны лондонских «Арсенала» и «Тоттенхэма», а также мадридского «Атлетико». «Интер» запросит за 24-летнего нападающего не менее 80 млн евро, передаёт Calciomercato.

Известно, что Мартинес доволен жизнью в Милане и не горит желанием менять клуб. Его контракт с «нерадзурри» действует до лета 2026 года.

Лаутаро оценивается ресурсом Transfermarkt в 70 млн евро. В текущем сезоне он поразил ворота соперников 16 раз в 39 поединках за «Интер».