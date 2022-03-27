Футболист молодёжной сборной Испании заинтересовал «Интер», «МЮ» и «Аякс»

Левый латераль бельгийского «Андерлехта» Серхио Гомес попал в список интересов ряда авторитетных клубов.

Как уже сообщалось ранее, испанец может перейти в миланский «Интер», который видит в 21-летнем игроке потенциальную замену Ивану Перишичу. Ещё одним претендентом, по данным Fichajes, является «Манчестер Юнайтед», намеревающийся значительно обновить состав. Интерес «Аякса» к Гомесу обусловлен вероятным уходом левого защитника Николаса Тальяфико, связанного с «Барселоной».

Серхио Гомес выступает за «Андерлехт» с 2021 года. Ранее он защищал цвета дортмундской «Боруссии» и «Барселоны».