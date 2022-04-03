ВАР, перебитый пенальти и исправившийся Чалханоглу: «Интер» выиграл у «Ювентуса» и выкинул его из чемпионской гонки

В топовой дуэли 31-го тура Серии А отношения выясняли в рамках так называемого Дерби Италии «Ювентус» с «Интером».

«Интер» в середине чемпионата был лидером таблицы, и по аналогии с прошлым сезоном можно было подумать, что именно ему достанется скудетто. Но всё оказалось не столь однозначно – у «нерадзурри» пошли очковые потери, и первое место уплыло из рук команды Симоне Индзаги. А «Ювентус», наоборот, сначала побывал середняком, после чего начал стремление вверх. В итоге их очный матч стал по крайней мере локально битвой за третью строчку. Предыдущая встреча этих именитых соперников состоялась в январе в Суперкубке, и там у «бьянконери» должен был сформироваться зуб на «старую синьору», выгрызшую победу на последних секундах дополнительного времени.

Начало матча получилось весьма бодрым, без раскачки. Не единожды пробивал Влахович, была перекладина. Хозяева наносили больше ударов, но голов не было. На 16-й минуте Влахович навесил справа к левой штанге за ворота, и Мората с острого угла ударил головой параллельно створу. На 29-й Куадрадо справа от лицевой отдал Морате, чей удар застрял в ногах защитников «Интера». Аллегри был вынужден сделать незапланированную перестановку – Локателли с перемотанной головой уступил своё место на поле Закарии.

Постепенно игра перешла в стереотипный итальянский вариант перетягивания каната, но концовка тайма преподнесла интересный сюжет. Мората чуть в пределах своей штрафной наступил на ногу Дюмфрису, и судья указал на точку после видеоповтора. Щесны потащил пенальти от Чалханоглу, но по итогам сутолочного добивания мяч оказался в воротах «Юве», несмотря на отчаянную попытку Рабио вынести сферу с ленточки. Дальше картина явилась такая – арбитра стали обступать сначала одни, а потом другие. На первых порах было неясно, что происходило, но вскоре ситуация прояснилась.

Рефери постановил перебить одиннадцатиметровый, поскольку полевые игроки вторглись в штрафную до нанесения удара. Вторую попытку Чалханоглу уже реализовал, пробив чётко в левый угол, а не ближе к центру, как в первом случае (0:1). Впрочем, «бьянконери» могли уйти от промежуточного поражения на восьмой компенсированной минуте. Передачу слева от Куадрадо подхватил Влахович, запустивший мяч между ног Шкриньяра мимо дальнего угла.

Второй тайм прошёл под знаком массированного давления в исполнении «Юве». На 57-й минуте туринцы выдали прекрасный розыгрыш по центру, однако финальный пас был всё же прерван Перишичем. На 73-й минуте Закария взял игру на себя, дотащил мяч до штрафной и вонзил его в левую штангу. С отскока навесил де Шильо, и Влахович кивнул выше створа. Миланцы вполне могли увеличить своё преимущество в счёте около 80-й минуты, когда Корреа слишком высоко поднял мяч после выката Дармиана. Пара хозяйских попыток заработать ответный пенальти не увенчалась успехом. В итоге «Интер» оставил «Ювентус» в четырёх очках позади себя благодаря очной победе в матче ситуативно за третье место.

Кирилл Иванцов