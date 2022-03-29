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Чемпионат Италии. Серия А

Влахович и Лаутаро Мартинес готовы принять участие в матче «Ювентус» – «Интер»

29 Марта 2022 • 19:35 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45
Некоторые из травмированных футболистов «Ювентуса» и «Интера» восстановились от травм и готовы принять участие в грядущем матче между командами. Душан Влахович восстановился от небольшого повреждения и приступил к тренировкам в общей группе «Ювентуса». Также от коронавируса выздоровел нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
 
Также близки к возвращению в строй два других футболиста «нерадзурри» – Марцело Брозович и Стефан де Врей. Футболисты пока тренируются отдельно, но в следующие пару дней присоединятся к общей группе.
 
Напомним, что игра между «Ювентусом» и «Интером» стартует в воскресенье третьего марта в 21:45 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Душан Влахович Лаутаро Мартинес
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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