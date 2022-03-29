Влахович и Лаутаро Мартинес готовы принять участие в матче «Ювентус» – «Интер»

Некоторые из травмированных футболистов «Ювентуса» и «Интера» восстановились от травм и готовы принять участие в грядущем матче между командами. Душан Влахович восстановился от небольшого повреждения и приступил к тренировкам в общей группе «Ювентуса». Также от коронавируса выздоровел нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

Также близки к возвращению в строй два других футболиста «нерадзурри» – Марцело Брозович и Стефан де Врей. Футболисты пока тренируются отдельно, но в следующие пару дней присоединятся к общей группе.

Напомним, что игра между «Ювентусом» и «Интером» стартует в воскресенье третьего марта в 21:45 по московскому времени.