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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» и «Милан» надеются построить новый стадион к 2027 году

30 Марта 2022 • 14:33 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45
Мэр Милана Беппе Сала высказался насчёт нового стадиона, который хотят построить «Интер» и «Милан» к концу 2027 года. Сала заявил, что на данный момент оба клуба согласовывают с местными властями некоторые детали.
 
«Интер» и «Милан» хотят прояснить, что их проект по построению нового стадиона остаётся в силе. На данный момент клубы ведут диалог с местными властями для того, чтобы уладить некоторые детали. Я убеждён, что стадион должен быть построен согласно всем правилам».
 
Напомним, что на данный момент «Интер» и «Милан» выступают на «Сан Сиро». В 2016 году этот стадион принимал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» в серии пенальти обыграл в мадридском дерби «Атлетико».
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Евро-Футбол.Ру,
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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