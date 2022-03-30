«Интер» и «Милан» надеются построить новый стадион к 2027 году

Мэр Милана Беппе Сала высказался насчёт нового стадиона, который хотят построить «Интер» и «Милан» к концу 2027 года. Сала заявил, что на данный момент оба клуба согласовывают с местными властями некоторые детали.

«Интер» и «Милан» хотят прояснить, что их проект по построению нового стадиона остаётся в силе. На данный момент клубы ведут диалог с местными властями для того, чтобы уладить некоторые детали. Я убеждён, что стадион должен быть построен согласно всем правилам».

Напомним, что на данный момент «Интер» и «Милан» выступают на «Сан Сиро». В 2016 году этот стадион принимал финал Лиги чемпионов, в котором «Реал» в серии пенальти обыграл в мадридском дерби «Атлетико».