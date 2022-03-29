Чалханоглу верит, что «скудетто» всё-таки достанется «Интеру»

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу перебрался из «Милана» в «Интер», однако теперь его бывший клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Тем не менее, Хакан уверен, что в итоге титул выиграет все-таки именно «Интер».

- Yас ждет очень важный матч с «Ювентусом». «Милан» лидирует в турнирной таблице, но у нас еще есть матч в запасе, и я надеюсь, что в итоге праздновать успех будем именно мы, - заявил Чалханоглу, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл в двадцати шести матчах за «Интер» в Серии А, забив при этом уже шесть голов.