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Чемпионат Италии. Серия А

Чалханоглу верит, что «скудетто» всё-таки достанется «Интеру»

29 Марта 2022 • 00:54 Комментировать
Ювентус
...
Интер Милан
2.80 3.35 2.50
03.04 21:45

Турецкий полузащитник Хакан Чалханоглу перебрался из «Милана» в «Интер», однако теперь его бывший  клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии. Тем не менее, Хакан уверен, что в итоге титул выиграет все-таки именно «Интер».

- Yас ждет очень важный матч с «Ювентусом». «Милан» лидирует в турнирной таблице, но у нас еще есть матч в запасе, и я надеюсь, что в итоге праздновать успех будем именно мы, - заявил Чалханоглу, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне 28-летний полузащитник сыграл в двадцати шести матчах за «Интер» в Серии А, забив при этом уже шесть голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Хакан Чалханоглу
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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