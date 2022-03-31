Бывший нападающий сборной Италии Серена: «Влахович принесёт «Ювентусу» больше пользы, чем Роналду»

Бывший форвард сборной Италии Альдо Серена сравнил новичка «Ювентуса» Душана Влаховича с Криштиану Роналду, который покинул Турин летом 2021 года. По словам итальянца, покупка серба выглядит куда более перспективной, чем трансфер португальца в 2018-м.

«Влаховичу сейчас всего 22 и его лучшие годы впереди. Когда приходил Роналду, ему было за 30, и несмотря на большой профессионализм и количество забитых голов, он уже находился на финальной стадии карьеры», – цитирует Серену итальянское издание Tuttosport.

Напомним, что трансфер Влаховича зимой стоил «Ювентусу» свыше 80 миллионов евро. Сербский нападающий стал четвёртым самым дорогим футболистом в истории клуба.