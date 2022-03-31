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Чемпионат Италии. Серия А

Бывший нападающий сборной Италии Серена: «Влахович принесёт «Ювентусу» больше пользы, чем Роналду»

31 Марта 2022 • 16:06 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45
Бывший форвард сборной Италии Альдо Серена сравнил новичка «Ювентуса» Душана Влаховича с Криштиану Роналду, который покинул Турин летом 2021 года. По словам итальянца, покупка серба выглядит куда более перспективной, чем трансфер португальца в 2018-м.
 
«Влаховичу сейчас всего 22 и его лучшие годы впереди. Когда приходил Роналду, ему было за 30, и несмотря на большой профессионализм и количество забитых голов, он уже находился на финальной стадии карьеры», – цитирует Серену итальянское издание Tuttosport.
 
Напомним, что трансфер Влаховича зимой стоил «Ювентусу» свыше 80 миллионов евро. Сербский нападающий стал четвёртым самым дорогим футболистом в истории клуба.
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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Альдо Серена Душан Влахович
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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