«Интер» – главный претендент на Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить «Ювентус» на «Интер».

Как стало известно сегодня, Пауло Дибала и «Ювентус» не сошлись в вопросе нового контракта, что позволит аргентинцу стать свободным агентом по окончании сезона.

Теперь футболист приступит к переговорам с другими клубами. Одним из претендентов на его подписание является принципиальный соперник «Ювентуса» – миланский «Интер». По информации Calciomercato, именно «нерадзурри» в настоящий момент имеют наилучшие шансы заполучить 28-летнего нападающего летом.

Известно, что Дибала хотел бы остаться в Италии, а переход в стан одного из главных конкурентов «старой синьоры» не станет для него проблемой, поскольку игрок считает боссов «Ювентуса» ответственными за срыв переговоров по новому соглашению.