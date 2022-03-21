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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» – главный претендент на Дибалу

21 Марта 2022 • 23:30 Комментировать (1)
Ювентус
...
Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 20:30

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может сменить «Ювентус» на «Интер».

Как стало известно сегодня, Пауло Дибала и «Ювентус» не сошлись в вопросе нового контракта, что позволит аргентинцу стать свободным агентом по окончании сезона.

Теперь футболист приступит к переговорам с другими клубами. Одним из претендентов на его подписание является принципиальный соперник «Ювентуса» – миланский «Интер». По информации Calciomercato, именно «нерадзурри» в настоящий момент имеют наилучшие шансы заполучить 28-летнего нападающего летом.

Известно, что Дибала хотел бы остаться в Италии, а переход в стан одного из главных конкурентов «старой синьоры» не станет для него проблемой, поскольку игрок считает боссов «Ювентуса» ответственными за срыв переговоров по новому соглашению.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Пауло Дибала
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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