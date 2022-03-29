«Интер» и «Милан» могут покинуть «Сан-Сиро»

Оба миланских гранда, «Интер» и «Милан», могут сменить свою прописку из-за непрекращающихся административных препон с реконструкцией стадиона «Сан-Сиро». Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, руководство клубов, обычно пребывающее в состоянии антагонизма по отношению друг к другу, в данном вопросе обрело полное взаимное согласие, устав от бюрократических проволочек, мешающих заняться ремонтом стадиона.

И потому новая арена может быть попросту построена в другом месте, например, в коммуне Сесто-Сан-Джованни. И в таком случае легендарный Сан-Сиро в будущем могут действительно просто-напросто снести, чего очень не хотели бы болельщики обоих клубов.