«Ювентус» установил домашний антирекорд

«Ювентус» проводит свой худший сезон в новейшей истории с точки зрения результатов домашних матчей в Серии А.

Туринцы провели в родных стенах 16 встреч, в которых набрали 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 4 поражения). Таким образом, даже в случае успешного исхода всех оставшихся домашних матчей команда обновит личный антирекорд по набранным на своём поле очкам на стадионе «Альянц» за один сезон.

Предыдущий антирекорд датирован прошлым сезоном – 44 очка на своём поле в чемпионате Италии. Тогда командой руководил Андреа Пирло. В нынешнем розыгрыше лиги «старая синьора» сможет набрать не более 39 баллов на своей арене.