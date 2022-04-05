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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» установил домашний антирекорд

05 Апреля 2022 • 23:31 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

«Ювентус» проводит свой худший сезон в новейшей истории с точки зрения результатов домашних матчей в Серии А.

Туринцы провели в родных стенах 16 встреч, в которых набрали 30 очков (9 побед, 3 ничьи и 4 поражения). Таким образом, даже в случае успешного исхода всех оставшихся домашних матчей команда обновит личный антирекорд по набранным на своём поле очкам на стадионе «Альянц» за один сезон.

Предыдущий антирекорд датирован прошлым сезоном – 44 очка на своём поле в чемпионате Италии. Тогда командой руководил Андреа Пирло. В нынешнем розыгрыше лиги «старая синьора» сможет набрать не более 39 баллов на своей арене.

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Ювентус
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