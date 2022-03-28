Мать Рабьо обвинила журналистов в нападках на её сына

Французский футболист Адриан Рабьо регулярно подвергается критике в Италии - ему ставят в вину и ошибки на поле, и немалое вознаграждение... Его мать, а по совместительству агент Вероника Рабьо не понимает, почему итальянские журналисты столь суровы с ее чадом.

- Я не понимаю, откуда этот негативный имидж, который складывают СМИ о нас. Они постоянно пытаются бить по нам. Моему сыну припоминают любую, даже малейшую ошибку, и такое положение вещей было с того момента, когда ему исполнилось семнадцать лет. Его постоянно критикуют. Пресса хочет, чтобы он ушел, но у Адриена все хорошо, - считает его мать, слова которого цитирует Ouest-France.