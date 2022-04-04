Рабио: Судьбу матча с «Интером» решил судья

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио в разговоре с журналистами раскритиковал работу арбитра в поединке с миланским «Интером».

Рабио сказал, что он доволен своей игрой и игрой туринского клуба, но в некоторых моментах «старой синьоре» просто не везло. Француз отметил, что судьбу этого матча решил судья, который поставил спорный пенальти в ворота «Ювентуса» и не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Интера» за фол против Дениса Закарии.

Напомним, что миланцы в итоге одержали минимальную гостевую победу со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти от Хакана Чалханоглу.