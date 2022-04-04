Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: Судьбу матча с «Интером» решил судья

04 Апреля 2022 • 08:22 Комментировать
Ювентус
0:1
Интер Милан
окончен

Французский полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабио в разговоре с журналистами раскритиковал работу арбитра в поединке с миланским «Интером».

Рабио сказал, что он доволен своей игрой и игрой туринского клуба, но в некоторых моментах «старой синьоре» просто не везло. Француз отметил, что судьбу этого матча решил судья, который поставил спорный пенальти в ворота «Ювентуса» и не назначил одиннадцатиметровый в ворота «Интера» за фол против Дениса Закарии.

Напомним, что миланцы в итоге одержали минимальную гостевую победу со счётом 1:0 благодаря голу с пенальти от Хакана Чалханоглу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Серия А Адриен Рабио
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
04.04  19:30 Верона ... Дженоа 1.72 3.80 5.00
04.04  21:45 Милан ... Болонья 1.44 4.70 7.40
Все матчи
Новости
Сегодня, 04 Апреля
10:59 · Италия. Серия А
Гасперини: Это точно не лучший сезон для попадания в Лигу чемпионов
10:43 · Италия. Серия А
Шкриньяр: «Приятно побеждать, даже когда играешь не идеально»
10:01 · Италия. Серия А
«Лацио» готов продлить контракт с Сарри
09:41 · Голландия. Эредивизие
Онана подписал контракт с «Интером», Ханданович не против
09:34 · Италия. Серия А
Боссы «Торино» назвали сумму, за которую готовы отпустить Бремера
08:22 · Италия. Серия А
Рабио: Судьбу матча с «Интером» решил судья
08:12 · Италия. Серия А
Индзаги: «Ювентус» не доставил нам много проблем
01:50 · Италия. Серия А
Симоне Индзаги не спешит с выводами
01:21 · Италия. Серия А
«Интер» не проиграл «Ювентусу» ни в одном из обоих матчей сезона впервые с 2008-2009
01:10 · Италия. Серия А
Рабио: «Судья решил исход матча» 1
00:57 · Италия. Серия А
Аллегри: «Наконец-то люди поймут, что «Ювентус» не претендует на скудетто» 1
00:36 · Италия. Серия А
Моуринью: «Любого другого тренера похвалили бы за фантастический футбол, но не меня»
03 Апреля
21:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» — «Интер» Милан: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1 1
20:57 · Италия. Серия А
«Рома» обыграла «Сампдорию» и поднялась на пятое место в таблице
20:37 · Италия. Серия А
Алексей Миранчук стал лучшим ассистентом среди всех игроков топ-5 лиг
Все новости
Рекомендуем