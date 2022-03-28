Бонуччи не намерен покидать сборную Италии

Если Джорджо Кьеллини задумался об окончании карьеры в сборной Италии после хлесткой пощечины от Северной Македонии, лишившей итальянцев участия в чемпионате мира, то его верный соратник Леонардо Бонуччи намерен и дальше выступать в «скуадре адзурре».

- Не знаю, что намеревается делать Джорджо, но я точно остаюсь, чтобы служить примером для молодежи, надевающей футболку сборной Италии. Первые сорок восемь часов после неудачи с македонцами были крайне непростыми, мы многого достигли на своем энтузиазме, на командном духе, и тут этот удар... Но молодежь еще успеет отыграть свое на больших турнирах - именно это мы и сказали им, - заявил Бонуччи, слова которого цитирует ITASportPress.