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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи не намерен покидать сборную Италии

28 Марта 2022 • 14:21 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45

Если Джорджо Кьеллини задумался об окончании карьеры в сборной Италии после хлесткой пощечины от Северной Македонии, лишившей итальянцев участия в чемпионате мира, то его верный соратник Леонардо Бонуччи намерен и дальше выступать в «скуадре адзурре».

- Не знаю, что намеревается делать Джорджо, но я точно остаюсь, чтобы служить примером для молодежи, надевающей футболку сборной Италии. Первые сорок восемь часов после неудачи с македонцами были крайне непростыми, мы многого достигли на своем энтузиазме, на командном духе, и тут этот удар... Но молодежь еще успеет отыграть свое на больших турнирах - именно это мы и сказали им, - заявил Бонуччи, слова которого цитирует ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Леонардо Бонуччи
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