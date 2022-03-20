Аллегри: «Не знаю, останется ли Дибала»

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри не знает, продлит ли Пауло Дибала соглашение с клубом.

Контракт 28-летнего аргентинца истекает через три месяца, но его будущее по-прежнему остаётся неопределённым. В настоящий момент стороны далеки от решения вопроса.

Наставник туринцев не имеет представления о том, где окажется звёздный нападающий летом: «Я не знаю, будет ли Дибала игроком «Ювентуса» в следующем сезоне. Это дело клуба. Контракт заканчивается не только у него, но и у Бернардески, Де Шильо, Перина, Куадрадо», – сказал итальянский специалист в интервью DAZN.

Пауло Дибала принадлежит «Ювентусу» с 2015 года. В его активе 12 голов и 6 результативных передач в 28 встречах текущего сезона.