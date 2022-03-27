Лаутаро излечился от COVID-19

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес вылечился от COVID-19 - и это хорошая новость для Симоне Индзаги, который готовит свою команду к поединку с «Ювентусом» на следующей неделе. Лаутаро выбыл из строя 21 марта, из-за чего пропустил матчи сборной Аргентины в отборочном цикле чемпионата мира в Катаре. Однако уже сегодня утром он тренировался вместе с футболистами «Интера», сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес забил уже четырнадцать мячей в матчах чемпионата, и он является лучшим бомбардиром своего клуба в Серии А. Матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится третьего апреля.