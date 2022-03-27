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Чемпионат Италии. Серия А

Лаутаро излечился от COVID-19

27 Марта 2022 • 20:35 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.75 3.30 2.60
03.04 21:45

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес вылечился от COVID-19 - и это хорошая новость для Симоне Индзаги, который готовит свою команду к поединку с «Ювентусом» на следующей неделе. Лаутаро выбыл из строя 21 марта, из-за чего пропустил матчи сборной Аргентины в отборочном цикле чемпионата мира в Катаре. Однако уже сегодня утром он тренировался вместе с футболистами «Интера», сообщает La Gazzetta Dello Sport.

В текущем сезоне Лаутаро Мартинес забил уже четырнадцать мячей в матчах чемпионата, и он является лучшим бомбардиром своего клуба в Серии А. Матч между «Ювентусом» и «Интером» состоится третьего апреля.

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Интер Милан Лаутаро Мартинес
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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