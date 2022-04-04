Полузащитник «Ювентуса» Мануэль Локателли выбыл на три недели из-за травмы ноги, сообщил главный тренер клуба Массимилиано Аллегри.

«Выбыл из игры из-за травмы правой ноги. На первый взгляд, это не кажется слишком серьезным. Вероятно, это растяжение и он пропустит около 20 дней», - сказал Аллегри.

Локателли также прокомментировал свою травму агентству DAZN.

«Я не чувствую острых болей. В ближайшее время я проведу несколько тестов, чтобы оценить ситуацию», - сказал он.

Локателли получил травму в игре минувшего тура Серии А против «Интера» в ходе неудачного столкновения с Лаутаро Мартинесом.