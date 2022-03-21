Брат Дибалы разочарован его решением

Аргентинский нападающий Пауло Дибала объявил о том, что в конце сезона покинет «Ювентус» в качестве свободного агента. Это решилось после встречи руководства «Старой синьоры» с агентами Дибалы. Прокомментировать ситуацию итальянские журналисты попросили Густаво Дибалу - брата нападающего «Ювентуса».

- Невероятно, - одним словом, имеющим в итальянском языке негативный окрас, пояснил свое отношение к ситуации Густаво, слова которого цитирует ITASportPress.

Дибала выступает за «Ювентус» с 2015 года, за его трансфер «Ювентус» заплатил тогда «Палермо» около сорока миллионов евро. Он уходит в качестве свободного агента - то есть бесплатно.