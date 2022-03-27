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Чемпионат Италии. Серия А

Жоржиньо укрепился в своём желании покинуть «Челси» и вернуться в Италию

27 Марта 2022 • 23:26 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
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03.04 21:45

Вылет итальянской сборной из отбора к чемпионату мира больно ударил по Жоржиньо - полузащитник «Челси» винит себя в том, что он не забил пенальти в ворота Яна Зоммера, и Швейцария отправилась прямиком на чемпионат мира, в то время как Италия - в стыки, где ее уже поджидала Северная Македония...

Теперь Жоржиньо, как утверждает ITASportPress, еще сильнее укрепился в своем желании вернуться в Италию уже летом - не иначе как принести таким образом своеобразные извинения итальянским болельщикам. «Ювентус» предлагает ему четырехлетний контракт и готов платить по шесть миллионов евро ежегодно.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Жоржиньо
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