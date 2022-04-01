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Чемпионат Италии. Серия А

Бергоми - о матче между «Интером» и «Ювентусом»: Только победитель сохранит шансы на скудетто

01 Апреля 2022 • 03:14 Комментировать
Ювентус
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Интер Милан
2.85 3.30 2.50
03.04 21:45

Ветеран миланского «Интера» Джузеппе Бергоми поделился своим мнением о главном матче тридцать первого тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Интером». По мнению Бергоми, неудачно сыграющий в этом матче клуб, скорее всего, лишится шансов на скудетто. Сейчас «Интер» занимает второе место в турнирной таблице. а «Ювентус» четвертое, но «Интер» уже достаточно долгое время лихорадит. Оба клуба в марте расстались с европейскими турнирами.

- Это будет важный матч, «Милан» вряд ли провалится в игре с «Болоньей». Проигравший. я думаю, растеряет шансы на скудетто. Индзаги сейчас очень не хватает такого нападающего, как Лукаку, - цитирует Бергоми La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Джузеппе Бергоми
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ЮВЕНТУС ИНТЕР МИЛАН
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