Бергоми - о матче между «Интером» и «Ювентусом»: Только победитель сохранит шансы на скудетто

Ветеран миланского «Интера» Джузеппе Бергоми поделился своим мнением о главном матче тридцать первого тура итальянской Серии А между «Ювентусом» и «Интером». По мнению Бергоми, неудачно сыграющий в этом матче клуб, скорее всего, лишится шансов на скудетто. Сейчас «Интер» занимает второе место в турнирной таблице. а «Ювентус» четвертое, но «Интер» уже достаточно долгое время лихорадит. Оба клуба в марте расстались с европейскими турнирами.

- Это будет важный матч, «Милан» вряд ли провалится в игре с «Болоньей». Проигравший. я думаю, растеряет шансы на скудетто. Индзаги сейчас очень не хватает такого нападающего, как Лукаку, - цитирует Бергоми La Gazzetta Dello Sport.